publié le 23/12/2018 à 18:56

Emmanuel Macron a réveillonné ce week-end avec les militaires français engagés dans l'opération Barkhane au Sahel - qui compte au total 4.500 personnes - contre les groupes armés terroristes islamistes.



Après le Niger en 2017, le chef de l'État a choisi cette année le Tchad, pays membre de la force conjointe africaine du G5 Sahel qui doit combattre les djihadistes avec l'aide des forces françaises. Avant de reprendre l'avion ce dimanche 23 décembre dans l'après-midi, le chef de l’État s'est exprimé sur le mouvement des "gilets jaunes" et affirmé avoir accéléré "les mesures en faveur du pouvoir d’achat".



À cet égard, Emmanuel Macron a également tenu à rassurer les militaires concernant le budget alloué à leur opération. "Je vais être ici très claire il n’y aura aucune économie faite sur la défense, nos armées et la loi de programmation militaire", a-t-il affirmé.

"Gilets jaunes " - C'est l'indignation générale au sein du gouvernement après la violente agression de trois policiers en marge du mouvement samedi 22 décembre sur les Champs-Elysées. Une enquête est ouverte et les fonctionnaires ont porté plainte.



Asie - Pour la deuxième fois cette année, un tsunami a ravagé l'Indonésie la nuit de samedi à dimanche. Le bilan ne cesse de s'alourdir avec désormais plus de 220 morts et 800 blessés. L'éruption d'un volcan a déclenché une impressionnante vague au large des îles de Sumatra et de Java.