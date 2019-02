publié le 28/02/2019 à 13:39

Le bal des politiques se poursuit dans les allées du Salon de l'Agriculture. Ce jeudi 28 février, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, est venue discuter avec les agriculteurs, goûter les produits locaux et caresser le flanc des vaches.



Présente depuis dix heures à la Porte de Versailles, Marine Le Pen surjoue son aisance dans ce monde agricole. Elle veut montrer qu'elle connaît tous les problèmes des agriculteurs. Elle joue les habitués avec les animaux. Si elle félicite les jeunes agriculteurs présents sur le Salon, elle n'hésite pas à mettre de l'empathie face aux professionnels plus expérimentés. "Qu'est-ce que votre métier est essentiel", lance-t-elle.

Mais clairement, ce déplacement dans les allées du Salon de l'Agriculture est surtout un moyen de préparer les élections européennes de mai prochain. "Le combat, nous allons le mener", dit-elle. Avant de vivement critiquer Emmanuel Macron, le responsable du malheur des agriculteurs : "Il multiplie les mensonges et les promesses qu'il ne tient pas".

À écouter également dans ce journal

Économie - À quel point la loi alimentation a joué sur le pouvoir d'achat des Français ? Les prix ont augmenté de 4% en moyenne, avec des pics à 7%, dans les enseignes les moins chères.



Économie - Le gouvernement ne recule pas devant le mécontentement de l'opinion publique sur le pouvoir d'achat. Les cigarettes seront bien plus chères dès demain. Ce sera 50 à 60 centimes de plus.



International - "Je m'envole vers un endroit merveilleux, appelé Washington". À cette heure, le président américain devrait encore être à Hanoï entrain de donner une conférence de presse sur le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais tout s'est terminé plus vite que prévu et Donald Trump est déjà dans son avion.