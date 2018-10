publié le 02/10/2018 à 03:52

Deux séismes de magnitude 5,9 et 6 se sont produits au matin du mardi 2 octobre, à un court intervalle au large de l'île de Sumba, dans le sud de l'archipel indonésien, a annoncé l'institut géologique américain USGS.



La première secousse a été enregistrée à 23h59 GMT à une profondeur de 10 km et à environ 40 km de Sumba, où vivent 750.000 personnes. Une deuxième secousse de magnitude 6 a suivi quinze minutes plus tard dans le même secteur à une profondeur de 30 km. Sumba est située à 1.600 km au sud de l'île des Célèbes, où un séisme et un tsunami ont fait au moins 844 morts vendredi 28 septembre.

Les secouristes indonésiens ont également découvert les corps de 34 étudiants en théologie dans une église sur l'île des Célèbes, envahie par une coulée de boue après ce même séisme de vendredi, a annoncé mardi une porte-parole de la Croix Rouge locale.

Un bilan final qui devrait encore s'aggraver

"34 corps au total ont été retrouvés par l'équipe" de secouristes, a déclaré à Aulia Arriani. Elle a précisé que 86 étudiants avaient été initialement portés disparus alors qu'ils participaient à une retraite religieuse dans le district de Sigi Biromaru, dans le nord de l'île.



Selon Aulia Ariani, l'endroit est très difficile d'accès. "Le problème le plus important, c'est de se déplacer à pied dans la boue pendant une heure et demie tout en portant les corps", a-t-elle rapporté. Le bilan final devrait encore s'aggraver, certaines zones n'ayant pas encore été atteintes par les secours mardi.