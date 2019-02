publié le 08/02/2019 à 06:58

La cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre a démissionné ce jeudi afin d'écarter toute polémique" et ne pas "exposer" Edouard Philippe, tout en niant être liée à une conversation controversée entre Alexandre Benalla et Vincent Crase et à un enregistrement révélé par Mediapart.



Avec ce départ, Matignon espère éteindre la polémique qui atteint pour la première fois l'entourage du Premier ministre. Cette démission était inévitable, reconnaît un conseiller. Hier, dans le bureau du Premier ministre, Marie-Elodie Poitout a expliqué que son rôle "a toujours été de servir et de protéger" Edouard Philippe, "sûrement pas de l'exposer".

"C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de quitter mes fonctions de cheffe du GSPM", a affirmé la commissaire divisionnaire, Marie-Élodie Poitout, dans une brève déclaration. "Je maintiens ne jamais avoir vu MM. Benalla et Crase ensemble ni à mon domicile, ni ailleurs et confirme n'avoir aucun lien avec les enregistrements dont parle la presse. Je n'ai jamais rencontré M. Crase", a-t-elle réaffirmé.

