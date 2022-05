Législatives 2022 : qu'est-ce que la charte d'engagement signée par les candidats investis par la majorité ?

L'investiture des candidats est conditionnée au rattachement en préfecture à la case politique "Ensemble!", du nom de la confédération de la majorité présidentielle... mais aussi à la signature d'une charte de 12 engagements soumise aux candidats.

Dans cette charte, les candidats sont invités à soutenir "l'ensemble des engagements pris par Emmanuel Macron devant les Françaises et les Français dans le cadre des deux tours de l'élection présidentielle". "Les candidats soutiendront Emmanuel Macron au quotidien (...) et s'engagent tant à propager sa méthode qu'à l'encourager lors des votes", est-il écrit.

Par ailleurs, dans le volet "méthode" politique, la charte indique que "les candidats s'engagent à ne pas être le candidat d'un camp politique, mais à représenter l'ensemble des citoyens de leur circonscription".

La charte se base aussi sur l'éthique des candidats

La charte se base également sur "l'éthique et la poursuite de la moralisation de la vie publique", avec par exemple des dispositions sur l'occupation d'un logement social. Les candidats sont par ailleurs invités à quitter leur logement social "dans les plus brefs délais" s'ils ne respectent plus les critères d'éligibilité.

La charte appelle aussi aux candidats de ne pas recruter les membres de la famille aux 1er et 2e degrés (...) au sein de l'équipe parlementaire."

Des engagements sur le volet de la laïcité et de l'écologie

Sur le front de la laïcité, les candidats doivent défendre une laïcité "dans le cadre strict de la loi du 9 décembre 1905"."Aucune conviction ou religion ne pourra être ni privilégiée, ni discriminée", est-il écrit.



L'engagement écologique est également au rendez-vous. "Les candidats s'engagent à intégrer les enjeux de la transition écologique de manière transversale dans toutes leurs réflexions (...)", est-il inscrit.

Un des objectifs de la charte : éviter les erreurs de casting

Il y a cinq ans, le parti avait largement misé sur la société civile, mais certains se sont révélés être de vraies erreurs de casting. En 2017, 314 députés avaient été élus sous l'étiquette LREM avant que départs et transfuges ne fassent fondre ce chiffre à 267 en fin de législature.

Pour l'heure, la majorité a pourvu 548 circonscriptions sur les 577, et devrait finalement renoncer à présenter des candidats dans une quinzaine de territoires.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info