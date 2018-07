publié le 27/02/2017 à 17:38

Le calendrier électoral serait la raison de son départ. Axelle Lemaire, secrétait d'État au Numérique et à l'Innovation a démissionné du gouvernement, ce lundi 27 février. Elle souhaite se consacrer aux élections législatives mais aussi à la campagne de Benoît Hamon où elle est chargée de la "mission innovation 2025", selon les informations de France Inter et du Parisien.



Dans un entretien à Libération, elle explique : "En toute transparence et en toute clarté : je quitte le gouvernement. A ce poste, j’ai toujours essayé d’être entière. Si je suis là, c’est pour agir. Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur". À la question : "Cela a été difficile pour vous au gouvernement ?". Elle répond : "Oui. Tous les jours. Lorsqu'on est ministre, on ne peut pas arriver avec des idées. Ce sont les administrations qui demandent à mettre en oeuvre des programmes conçus, il y a plusieurs années".



Axelle Lemaire était entrée au gouvernement en 2014, sous l'ère de Manuel Valls. Elle a succédé à Fleur Pellerin. en tant que secrétaire d'État chargée du Numérique et de l'Innovation. Au sein de l'équipe du candidat de la gauche, elle retrouve d'autres anciens membres du gouvernement comme Arnaud Montebourg et Vincent Peillon. Toujours au sein de l'administration de François Hollande, Mathias Fekl, secrétaire d'État au Commerce extérieur, fait aussi partie de la nouvelle équipe de campagne.