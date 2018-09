publié le 14/09/2018 à 08:16

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron relatives au plan de lutte contre la pauvreté, Louis Gallois est l'invité de RTL. L'ancien PDG de la SNCF, désormais président de la Fédération des acteurs de la solidarité (Fnars), a suivi de près les mesures annoncées. Et l'une d'entre elles l'intéresse particulièrement : la création d'un revenu universel d'activité, prévue en 2020.





Cette prestation, qui sera issue de la fusion de plusieurs aides sociales, sera conditionnée aux ressources et aux activités. "Je suis un peu plus sceptique, reconnaît Louis Gallois. Je ne sais pas quel type d'activité on va proposer à une femme seule avec trois enfants. Déjà pour le RSA, théoriquement, il y a des conditions. Ce qui m'intéresse le plus dans le revenu universel, c'est le niveau" du montant perçu, poursuit l'ancien industriel.

Louis Gallois salue tout de même la dynamique "proactive" enclenchée par Emmanuel Macron. "Il ne considère plus la pauvreté comme une fatalité mais comme un fléau à combattre. La pauvreté, c'est un combat, et ce combat on peut le gagner."