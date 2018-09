Macron annonce une "loi en 2020" pour créer "un revenu universel d'activité"

publié le 13/09/2018 à 12:07

Emmanuel Macron était au Musée de l'Homme (XVIe arrondissement de Paris) ce jeudi 13 septembre pour dévoiler les mesures du plan de lutte contre la pauvreté. Le projet de refonte des aides sociales était dans le viseur de l'exécutif depuis quelques temps, le chef de l'État a formalisé cette volonté en annonçant une "loi en 2020" destinée à créer "un revenu universel d'activité".



Le plan de lutte contre la pauvreté, dont l'annonce avait été reportée, devrait être doté de huit milliards d'euros répartis sur quatre ans pour sa mise en oeuvre. "Nous nous sommes trop souvent habitués" au "scandale de la pauvreté" a déclaré le chef de l'État, de nombreuses fois affublé de l'étiquette de "président des riches".

Ce revenu universel d'activité annoncé serait une fusion de plusieurs prestations sociales afin de "garantir un seuil minimal de dignité" à tous. "Je souhaite créer par une loi en 2020 un revenu universel d'activité qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État sera entièrement responsable", a précisément déclaré Emmanuel Macron, soulignant le fait que ce revenu serait conditionné à "des droits et des devoirs supplémentaires".

Près de 9 millions de pauvres en 2016

La France comptait en 2016 quelque 8,8 millions de personnes pauvres, soit 14% de la population, selon l'Insee. Ce taux monte à 19,8% pour les moins de 18 ans.



Sont considérés comme pauvres celles et ceux qui perçoivent moins de 1.026 euros par mois (pour une personne seule), c'est-à-dire moins de 60% du revenu médian de la population.