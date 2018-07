"Le quinquennat de Hollande a manqué de sens", analyse Cambadélis

et Elizabeth Martichoux

publié le 27/09/2017 à 08:33

Jean-Christophe Cambadélis vit ses dernières heures de Premier secrétaire du Parti socialiste. C'est dans ce contexte qu'il a choisi de publier sa version des faits du quinquennat de François Hollande dans son livre intitulé Chronique d'une débâcle. "Je pense que ce quinquennat a manqué de sens, mais les décisions prises sujet par sujet n'étaient pas fausses. Cette dichotomie a conduit à ce crash."



Dans ce livre-bilan, Jean-Christophe Cambadélis, qui a passé trois ans à la tête du PS, n'est pas tendre avec le président de la République d'alors et son "absence de discernement". Jean-Christophe Cambadélis raconte que François Hollande estimait avoir réussi sa vie avec l'élection. "Il a réussi sa vie d'homme politique", confirme-t-il. "Il était dans la succession de François Mitterrand. Vous imaginez ce que ça veut dire comme mythologie pour un militant socialiste moyen."

Celui qui se voit désormais comme "un spectateur désengagé" analyse enfin l'entrée au gouvernement d'Emmanuel Macron, dont il décrit le "regard dur", et de la tentative de François Hollande de l'instrumentaliser face à la montée en puissance d'Alain Juppé. "François Hollande pensait que ce jeune homme qui plaisait aux médias pouvait être un complément dans une élection présidentielle. Il laissait prospérer son ministre de l'Économie et créait à partir de là un rapport de force qui lui permettrait d'affronter Juppé en le ringardisant." On connaît la suite...