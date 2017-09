François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron réunis pour la première fois le 8 mai 2017

Ce sont des images assez rares pour être soulignées. Les deux derniers présidents de la République vont se réunir autour de l'actuel vendredi 15 septembre. François Hollande et Nicolas Sarkozy vont en effet être reçus par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée pour célébrer la désignation de Paris comme ville hôte pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Les trois hommes d'État seront là pour recevoir la délégation française qui revient de Lima au Pérou dans l'après-midi.



Ce n'est pas la première fois qu'Emmnual Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont réunis autour d'un même événement. Le 8 mai dernier, déjà, ils étaient ensemble pour commémore la victoire des Alliés sur l'Allemagne et la fin de la seconde guerre mondiale. Une image rare des trois personnalités politiques côte à côte.

Au sujet des Jeux olympiques, Emmanuel Macron a salué "l'honneur pour tous les Français d'accueillir en 2024 les Jeux olympiques et paralympiques" sur Twitter. Quant à François Hollande, il a déclaré sur RTL, que cette victoire était "une réponse à la violence et au terrorisme".