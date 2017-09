publié le 07/09/2017 à 08:11

Une nouvelle vie pour François Hollande. Quatre mois après sa sortie de l'Élysée, l'ancien président de la République a inauguré mercredi 6 septembre les locaux de sa nouvelle fondation. Son agenda affiche complet. François Hollande ne garde pas un œil, mais deux sur la politique. Et pas seulement. Ce n'est pas parce qu'il ne rate aucun match de foot qu'il a coupé avec la politique. Loin de là.

D'ailleurs les virées en province qu'il a prévues - il était le week-end dernier en Corse, il ira dans le courant du mois à Carcassonne pour remettre des "Légion d'honneur" - lui permettent de rester au contact de la population. Il refait du terrain d'une certaine manière. Il y a aussi les conférences à l'étranger, à Lisbonne et à Dubaï dans les semaines qui viennent (des conférences non payées, comme le précisent ses proches). Sans compter qu'il voit régulièrement ses amis socialistes, ses anciens ministres.François Hollande n'a pas l'intention de prendre sa retraite, et encore moins de se faire oublier.



Sous couvert de sa fondation, il s'exprimera, sur tout et souvent. Il l'a dit très clairement mercredi : "Lorsque je considérerai qu'il y a des commentaires à faire, des leçons à tirer ou des propositions à faire, je prendrai la parole". C'est on ne peut plus limpide. François Hollande avec sa fondation, c'est un sous-marin nucléaire à lanceur d'engins. Parce que derrière la bonhomie légendaire qu'il affiche en toutes circonstances, se cache un François Hollande à la dent dure.