publié le 03/11/2019 à 14:31

"Marine Le Pen fantasme une France qui n'existe pas". Voici l'avis de Jean-Baptiste Djebbari concernant la présidente du Rassemblement national. Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 3 novembre, le secrétaire d'Etat en charge des Transports dépeint la France de Marine Le Pen : une "France gauloise, blanche, hétérosexuelle si possible comme le disait Eric Zemmour. C'est une France qui n'a jamais existé dans l'histoire et elle construit cette utopie et elle dresse les gens les uns contre les autres, ça me paraît être totalement l'inverse de notre projet".

Emmanuel Macron a instauré le duel de 2022 face à Marine Le Pen. Une bonne stratégie ? "Quand je lis ou j'écoute Marine Le Pen, j'ai vraiment l'impression d'être à des années lumières de ce qu'elle propose que je me sens parfaitement confort dans cette majorité et je crois que le président a raison d'aller discuter et débattre avec des gens qui contestent complètement nos idées", explique Jean-Baptiste Djebbari faisant référence l'entretien accordé à Valeurs actuelles par le président de la République.

Le secrétaire d'Etat a notamment rappelé qu'il souhaite que le président se représente pour la présidentielle de 2022.