EELV : comment les Verts font-ils pour ne pas se faire croquer par LFI ?

Alors que les Français semblent de plus en plus préoccupés par le réchauffement climatique - c'est ce que révélait ce vendredi 26 août le sondage BVA pour RTL - Europe écologie les Verts (EELV) a une vraie carte à jouer. Mais l'équation n'est pas simple : continuer à exister sans se faire croquer par la France Insoumise (LFI).

Difficile pour les Verts de se faire entendre, dans l'ombre de LFI, reine de la com' et poil à gratter du Palais Bourbon. "C'est vrai, on a un problème de marketing", a reconnu l'eurodéputé Benoit Biteau aux universités d'été du parti à Grenoble. Il a ajouté : "Il faut qu'on regarde la façon dont fonctionne LFI, être plus bankable pour le commun des mortels.

On est très bons sur les aspects techniques et les réponses. Maintenant, il faut qu'elles soient audibles."

De son côté, Julien Bayou, secrétaire général du parti, glisse : "Ce n'est pas qu'une question de décibels. Notre différence, c'est qu'on est prêts à faire avancer les textes de l'exécutif." Alors, pas question d'être dans l'opposition systématique à la sauce LFI. "LFI, dans la mandature précédente, n'avait que l'opposition bruyante comme stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi la stratégie des compromis. On peut aller arracher des victoires", a-t-il déclaré.

Pour ne pas se faire engloutir, les Écologistes comptent déjà sur le prochain scrutin : les européennes. "À ces élections-là, les Écologistes sont en forme de leadership. C'est nous qui faisons les plus gros scores là-dessus. Il va falloir travailler sur les équilibres au sein de la Nupes", a proposé Sandrine Rousseau, députée de Paris. Il est vrai, en 2019, la France Insoumise avait trébuché et terminé à moins de 7% des voix.

