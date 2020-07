et Marie-Pierre Haddad

publié le 05/07/2020 à 16:15

Faut-il régulariser tous les sans-papiers ? "Oui", selon Éric Piolle. Le maire EELV de Grenoble explique qu'"ils sont en France". "Ce sont des habitants. Ils sont là et ils ne vont pas refaire 6.000 kilomètres pour retraverser les Alpes, la Méditerranée ou encore l'Afrique. On ne peut pas les laisser dans un no man's land", ajoute-t-il.

L'écologiste met en garde contre les "bouleversements climatiques" qui vont intervenir dans les prochaines années et qui "vont être majeurs". "Nous allons avoir des déplacements de population dans le monde qui seront aussi majeurs. Aujourd’hui, la question des réfugiés est essentiellement interne au pays touché, puis dans les pays limitrophes", explique-t-il.

Et d'ajouter : "Il y a 1 ou 2% qui bougent dans les pays occidentaux". Il dénonce aussi l'attitude de ceux qui veulent "s'enfermer dans des ghettos de riches". "Je crois en l’humanité", ajoute-t-il.