Le journal de 8h : journée décisive pour François Fillon

publié le 29/01/2017 à 08:48

La journée s'annonce chargée pour François Fillon. Le chef de file des Républicains réunit ses partisans dimanche 29 janvier à la Villette à Paris, alors que l'enquête se poursuit sur l'emploi réel ou non de son épouse Penelope Fillon comme attachée parlementaire. Selon le Journal du Dimanche, l'ancien Sénateur de la Sarthe aurait perçu 21.000 euros, extraits d'une cagnotte secrète lorsqu'il siégeait au Palais du Luxembourg. Les vents contraires se renforcent et le meeting risque d'être tendu.



L'objectif initial de ce grand meeting était de montrer l'unité du parti face à une gauche divisée. Aujourd'hui, l'objectif a changé : miné par la polémique et par les soupçons d'emploi fictif, François Fillon va devoir rassurer et éviter la dispersion de sa famille politique. "C'est la campagne qui se joue ce dimanche", a assuré l'un de ses porte-parole.

De son côté, François Fillon a déclaré dans le JDD, dimanche 29 janvier : "Je ne me laisserai pas abattre". Le candidat à la présidentielle poursuit sa campagne. Il a fait des propositions économiques, en annonçant vouloir augmenter le salaire net des Français par un abattement forfaitaire annuel de 250 euros pour chaque salarié. Il préconise également de revaloriser les petites retraites et d'augmenter d'au moins de 600 euros par an les petites pensions de réversion.

À écouter également dans ce journal

- L'équipe de France de handball affrontent la Norvège ce dimanche 29 janvier, pour la finale du Mondial. Si "les Experts" gagnent, ils remporteront leur 6e victoire.



- Le décret anti-immigration de Donald Trump a provoqué un tollé mondial. Un juge fédéral américain a assuré que les ressortissants ne seraient pas expulsés des Etats-Unis.



- Les bureaux de vote de la primaire PS ouvrent dès 9h, dimanche 29 janvier. Les électeurs sont appelés à choisir entre Manuel Valls et Benoît Hamon.



- La Science a peut-être trouvé la raison du cannibalisme du grand hamster d'Alsace : la consommation de maïs expliquerait l'attitude de l'animal.



- Football : rencontre entre PSG et Monaco, dimanche 29 janvier à 21h. Selon le baromètre Odoxa Winamax pour RTL, Monaco jouit d'une meilleure opinion dans le public, mais Paris le devance en terme de résultats.



- Top 14 de rugby : la Rochelle a gagné face à Toulon 23-20..



- Tennis à l'Open d'Australie: Serena Williams a remporté la finale dame aux dépens de sa sœur Vénus. Ce matin, place au duel Federer-Nadal à partir de 09h30.