Manuel Valls va retrouver les bancs de l'Assemblée nationale. Élu de justesse dans l'Essonne, l'ancien Premier ministre appartient à la catégorie des députés non-inscrits, c'est-à-dire sans étiquette puisqu'il n'est pas le bienvenu chez les socialistes et n'a pas été investi par la République en Marche. Mais il pourrait bien avoir trouvé un groupe pour l'accueillir, formé avec des élus MoDem, REM, radicaux de droite et de gauche, notamment Sylvia Pinel.



Ce groupe est gestation était réuni lundi soir pour discuter, mais Manuel Valls était absent, conscient que sa place n'était pas encore assurée. Membre potentiel de ce groupe, Jean-Félix Acquaviva, l'un des trois indépendantistes corses élus au Palais Bourbon, assure ainsi que Manuel Valls "se trouve en dehors du périmètre de discussion". Du moins, "pour l'instant". "Pour parler clairement, il paraît difficile qu'il y ait une convergence entre ce que nous représentons et ce que représente Manuel Valls, l'homme qui a dit 'non' a beaucoup de choses concernant la Corse", explique-t-il. Une nouvelle réunion est programmée ce mardi à 8h30.

- POLITIQUE - Jean-Pierre Raffarin, 69 ans, a décidé de se retirer de la vie politique. "La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux", explique l'ancien Premier ministre, qui renonce à son mandat de sénateur pour lancer une ONG.

- POLITIQUE - L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale a lieu ce mardi, avec trois candidats en lice, François de Rugy, Brigitte Bourguignon et Sophie Errante, élus sous l'étiquette REM. La présence d'une femme au perchoir serait une première dans la Ve République.



- ATTENTAT DE NICE - Près d'un an après le drame, le juge en charge de l'enquête reçoit ce mardi les proches des victimes. Au moins 370 personnes sont attendues pour être informées des avancées des investigations. La rencontre se fera sans journaliste, pour préserver le secret de l'enquête.



- CHÔMAGE - Au mois de mai 2017, la France compte 22.300 demandeurs d'emploi supplémentaires, soit une hausse de 0,6% sur un mois mais une baisse de 0,8% sur un an. Au total, le nombre de demandeurs d'emplois en catégories A, B et C augmente sur trois mois de 0,8% (+45.600) et de 2,3% sur un an et atteint 5.560.800.



- FOOTBALL - De nouveaux soupçons de corruption à la FIFA sur l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, sont révélés ce mardi par le journal allemand Bild, qui s'est procuré le rapport de l'enquêteur Michael Garcia. Ce dernier évoque notamment la somme de deux millions de dollars versée sur le compte de la fille de 10 ans d'un membre...