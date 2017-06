publié le 26/06/2017 à 18:00

Contrairement à la coutume, Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, ne commentera pas les chiffres du chômage tous les mois. Il ne faut donc pas s'attendre à la moindre réaction du gouvernement face à la hausse de 0,6% de demandeurs d'emploi en catégorie A en mai 2017. Il s'établit à 3.495.100. Si l'on regarde l'évolution du chômage dans le temps, il est en hausse de 0,9% sur trois mois (+29.700), mais en baisse de 0,8% sur un an. Le chômage avait notamment baissé de 1% en avril 2017. Au total, le nombre de demandeurs d'emplois en catégories A, B et C augmente sur trois mois de 0,8% (+45.600) et de 2,3% sur un an et atteint 5.560.800.



Sur un mois, le chômage augmente pour l'ensemble des catégories d'âge. Il est en hausse de 0,3% pour les moins de 25 ans, de 0,8% pour les 25-49 ans et de 0,5% pour les 50 ans et plus. Sur un an en revanche, la baisse est spectaculaire chez les moins de 25 ans (-6,1%) et la hausse inquiétante pour les seniors (+3,3%).

Le chômage de longue durée est encore omniprésent sur le territoire. Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 1,3 % (+1,0 % sur un mois et –0,4 % sur un an). L'ancienneté moyenne des demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 583 jours en mai 2017 (+3 jours par rapport à février).