Jean-Pierre Raffarin se retire de la vie politique

À bientôt 69 ans, Jean-Pierre Raffarin a décidé de tourner la page de sa vie politique. L'ancien premier ministre de Jacques Chirac, entre 2002 et 2005, l'a annoncé ce mardi 27 juin dans une tribune publiée dans La Nouvelle République : "Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective. Je renonce aux trois ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat car le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux. [...] Je veux contribuer au nécessaire renouvellement de la vie politique."



Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne depuis 2005 et son départ de Matignon après la victoire du "non" au référendum européen, ne va pas couler une retraite tranquille et inactive puisqu'il va s'atteler à lancer une ONG baptisée Leaders for Peace. "Une ONG internationale pour alerter contre les risques de guerre qui nous menacent", explique-t-il. L'ancien premier ministre veut poursuivre son "investissement au service de la coopération franco-chinoise". Il souhaite aussi garder un pied dans "la Vienne et ses projets, notamment celui de l'Institut international Jöel Robuchon à Montmorillon".

Après avoir fait campagne auprès d'Alain Juppé lors de la primaire des Républicains puis soutenu François Fillon, Jean-Pierre Raffarin se montre bienveillant envers Emmanuel Macron. Son nom a même un temps circulé pour intégrer le gouvernement d'Édouard Philippe, notamment au poste de ministre des Affaires étrangères. L'ancien Premier ministre, qui a bien rencontré le président à plusieurs reprises, a toujours démenti. La vie politique française va désormais se dérouler sans lui.