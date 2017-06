Météo : 13 départements du sud de la France en alerte orange Orages

publié le 27/06/2017 à 07:21

Après la chaleur la pluie. Météo France avait prévu que cette dernière semaine serait beaucoup moins chaude et bien plus humide que la semaine dernière. Ce mardi 27 juin, la pluie doit s'abattre sur une bonne partie du pays, du nord au sud du littoral atlantique, en épargnant la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, du moins jusqu'en fin de journée. Au fil de la journée, le temps devrait se dégrader partout en France, et plusieurs orages sont à prévoir. Si bien que Météo France a décidé de placer mardi matin quelque 13 départements du sud-ouest du pays en vigilance orange orages jusqu'à mercredi 6 heures du matin.



Le site de prévisions météorologiques indique qu'il "existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent". De "forts orages" vont se développer dans le nord de l'Espagne et le Golfe de Gascogne dès ce mardi en début d'après-midi. Ils se propageront au fil de la journée jusqu'au Massif Central, et s'accompagneront de violentes averses, "de fortes rafales et de grêle", précise Météo France. L'ex-région Midi-Pyrénées devrait être plus particulièrement touchée en début de soirée. Il n'est pas exclu que cette vigilance orange soit étendue à d'autres départements, principalement du Massif Central, indique le site.

Voici la liste des départements concernés : Aveyron (12), Corrèze (19), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82).

Vigilance orange orages le 27 juin Crédit : Capture d'écran Météo France