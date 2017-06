Assemblée nationale : qui sont les candidats au perchoir ?

Les trois députés REM candidats au perchoir : Brigitte Bourguignon, François de Rugy et Sophie Errante.

publié le 26/06/2017 à 18:41

"Dans cette Assemblée féminisée, je pense que ce serait bien symboliquement qu'une femme soit pour la première fois à sa tête". Ces paroles sont de Brigitte Bourguignon, députée REM du Pas-de-Calais, qui fait partie des trois candidats déclarés pour la présidence de l'Assemblée nationale. Elle fera face à François de Rugy, l'ex-candidat à la la primaire de la gauche qui a rallié Emmanuel Macron, et à une autre députée REM, Sophie Errante. Si François de Rugy a affiché son ambition dès le soir de sa victoire aux législatives, ses deux concurrentes se sont déclarées vendredi 23 juin, à la veille du séminaire de cohésion auquel été conviés les députés de La République En Marche.



Lequel de ces membres de la majorité parlementaire succédera au socialiste Claude Bartolone ? Le président de l’hémicycle tient un rôle particulier, qui n'est pas de tout repos. Quatrième personnage de l'État derrière le président de la République, le premier ministre et le président du Sénat, il peut être consulté par le Président en cas par exemple de dissolution de l'Assemblée nationale. Il dispose également d'un droit de saisine du Conseil constitutionnel, dont il nomme d'ailleurs trois de ses membres. Mais sa fonction première reste celle d'organiser le travail parlementaire et de diriger les débats en séance publique. Alors qui sera élu par ses pairs mardi 27 juin ?

François de Rugy, le plus expérimenté

L'ancien écologiste, candidat à la primaire de la gauche en janvier dernier, puis soutien d'Emmanuel Macron n'a pas fait mystère de ses intentions bien longtemps. Candidat au perchoir dès le soir de sa réélection en tant que député REM de la 1ère circonscription de Loire-Atlantique, il milite pour une Assemblée nationale "plus démocratique et plus efficace", a-t-il expliqué dans un message publié sur son compte Facebook.

Celui qui vante les mérites de son expérience (co-président du groupe écologiste, vice-président de l'Assemblée) fait campagne sur la "modernisation" de l'institution, dans la foulée des réformes prévues par le gouvernement, avec par exemple la réduction du nombre de députés ou encore la limitation à trois mandats successifs. François de Rugy, qui plaide pour une "atmosphère de travail constructive, entre majorité et opposition", estime que l'Assemblée ne doit "plus être un lieu de provocations et d'anathèmes, un théâtre d'excès et de caricatures". L'élu de 43 ans n'a cependant pas exclu de retirer sa candidature si l'Élysée, qui regarde de près le choix du président de l'hémicycle, préférait l'élection d'une femme.

Brigitte Bourguignon, ancien soutien de Valls passée En Marche !

Peu connue du grand public, celle qui se décrit comme "une fille du peuple", ayant "de l'expérience dans l'engagement social", avait succédé à Jack Lang dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais en 2012, sous l'étiquette socialiste. Brigitte Bourguignon, ancienne adjointe au maire de Boulogne-sur-mer Frédéric Cuvilliers, et ex-secrétaire nationale du PS chargée du sport avait soutenu Manuel Valls à la primaire de la droite. Lors de l'élection présidentielle, fidèle à son parti, l'élue de 58 ans s'était rangée derrière Benoît Hamon avant de rejoindre Emmanuel Macron durant l'entre-deux tours. Elle avait ensuite sollicitée l'investiture de La République En Marche ! pour les législatives, ce qui avait entraîné son exclusion du Parti socialiste.



Brigitte Bourguignon explique à l'AFP qu'elle n'était "pas demandeuse" de ce poste au perchoir. "Mon nom a circulé, je pense que ma candidature a du sens, car je viens d'un département où 4 députés FN ont été élus". Si elle parvient à se hisser à la tête de l'Assemblée nationale, elle souhaite "réhabiliter le travail des députés", afin de lutter contre l'antiparlementarisme qui ne cesse de gagner du terrain. "Avec la dernière mandature de Claude Bartolone, les choses sont devenues plus transparentes, mais il y a encore beaucoup à faire", explique-t-elle à nos confrères de LCP. Brigitte Bourguignon plaide en tout cas pour l'arrivée d'une femme au perchoir, "que ce soit Sophie ou moi !".



Sophie Errante, cheffe d'entreprise au "caractère cash"

C'est aussi dans les rangs du Parti socialiste qu'elle a fait ses premières armes. Élue députée de la 10ème circonscription de Loire-Atlantique en 2012, réélue en 2017, cette cheffe d'entreprise estime ne "pas être une politicienne de métier". Celle qui revendique un caractère "assez cash" entend bien devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale, comme elle le confie à La Chaîne Parlementaire : "Emmanuel Macron est pour l’égalité réelle, alors autant commencer par l’Assemblée même si elle s’est bien féminisée avec les dernières législatives".



Parmi les chantiers qu'elle compte lancer si elle est élue, Sophie Errante cite volontiers son envie de réformer les séances bi-hebdomadaires des Questions au gouvernement, qu'elle décrit comme ses "pires moments à l'Assemblée". Comment appréhende-t-elle les débats avec de forts caractères comme celui de Gilbert Collard, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen ? "Ça ne me fait pas peur. Je veux faire en sorte que ces gens-là ne soient plus des stars !", affirme-t-elle. Sophie Errante souhaite également "clarifier le travail des parlementaires", pour "que la fabrique de la loi soit plus compréhensible par les citoyens".



Le nom du prochain président de l'Assemblée nationale sera connu mardi 27 juin dans l'après-midi, lors de la séance inaugurale de la nouvelle législature.