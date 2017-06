et Loïc Farge

publié le 27/06/2017 à 07:31

Cinq semaines après son arrivée à l'Élysée, la fameuse photo officielle d'Emmanuel Macron n'a toujours pas été dévoilée. L'Élysée, sans surprise, fait tout pour qu'on en sache le moins possible, au-delà de l'habitude du chef de l'État de garder pour lui ses secrets de fabrication. Il faut dire que cette image-là, censée passer à la postérité et habiller les murs de toutes les mairies de France pour les cinq années qui viennent, fait souvent l'objet de beaucoup de débats. Souvenez-vous de la photo officielle de François Hollande, prise dans les jardins de l'Élysée par le célèbre photojournaliste Raymond Depardon : elle avait déchaîné les passions début juin 2012.



Selon nos informations, cette photo aurait déjà été prise la semaine dernière. Elle n’a plus qu'à être retravaillée avant d'être rendue publique, en principe dans les jours qui viennent. Pour la prendre, alors que le nom de la célèbre photographe Bettina Rheims - qui avait signé le portrait officiel de Jacques Chirac en 1995 - avait circulé, cette fois-ci nulle star du huitième art en fin de compte. Le président de la République a fait le choix de demander à Soazig de La Moissonnière, la photographe qui le suit depuis le tout début de sa campagne, après avoir couvert la campagne de François Bayrou en 2012. Sa photographe officielle à qui il réserve un accès privilégié en permanence.

Le cadre de la photo n'est pas encore connu. Une chose est sûre en revanche : c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a choisi.