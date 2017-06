Manuel Valls en passe de trouver un groupe à l'Assemblée ?

et AFP

publié le 25/06/2017 à 17:27

Le quinquennat du député Valls s'annonçait des plus compliqués. Après l'avoir emporté de justesse dans la 1re circonscription de l'Essonne, au deuxième tour des législatives, l'ancien premier ministre redoutait de déambuler comme une âme en peine dans l’hémicycle faute de groupe parlementaire dans lequel siéger. Impossible en effet pour le maire d'Évry d'intégrer le groupe de La République en Marche (REM) qui avait refusé de l’investir. Encore moins de rejoindre le groupe socialiste, un parti dont il s'est affranchi avec fracas. Mais le ciel semble s'éclaircir pour l'édile.



Une embellie politique permise par Olivier Falorni. Le député de la 1re circonscription de Charente-Maritime, de concert avec une poignée d'élus dont Sylvia Pinel, s'affaire en effet à créer un groupe pour accueillir Manuel Valls. "Je suis confiant, car nous avons déjà réuni un peu plus d'une vingtaine de députés (un groupe doit fédérer au moins 15 élus, ndlr)", confie-t-il dans les colonnes du Parisien, dimanche 25 juin. Ce nouveau groupe "progressiste" et pro-majorité présidentielle devrait être constitué mardi 27 juin à l'occasion des inscriptions officielles à l'Assemblée nationale.

Mais les députés qui ont eu vent de l'initiative sont formels : le groupe ne sera pas "vallsiste". Le maire d'Évry ne souhaiterait même pas en prendre la présidence. Sa seule ambition ? Siéger dans une commission, comme celle des lois ou de la défense. Mardi, le Palais bourbon devrait donc compter huit groupes. Du jamais-vu sous la Ve République.