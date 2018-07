Le journal de 7h : Dupont-Aignan se rallie à Marine Le Pen

publié le 29/04/2017 à 07:45

C'est un joli coup pour Marine Le Pen qui obtient le ralliement de Nicolas Dupont Aignan. Le candidat de Debout la France, qui a obtenu 4,7% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, s'en est expliqué hier soir, vendredi 27 avril, sur France 2.



"Nous avons signé un accord de gouvernement. Je soutiendrai Marine Le Pen sur un projet de gouvernement élargi", a expliqué Nicolas Dupont Aignan. Pour lui, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Les deux leaders politiques se retrouveront ce samedi à 11h00 dans le 8e arrondissement de Paris pour une déclaration commune.

À droite et au centre, les réactions ulcérées n'ont pas tardé. Sur Twitter, François Bayrou a estimé que ce soutien représentait "une immense honte pour quelqu'un se disant gaulliste". "Honte à lui" écrit aussi Christian Estrosi. Valérie Pécresse de son côté évoque l'honneur perdu de Nicolas Dupont Aignan.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen lorgne également sur les Insoumis d'extrême-gauche. La chasse aux électeurs peut parfois s'apparenter à un grand écart. Mais les deux opposés de l'échiquier politique ont un adversaire commun en la personne d'Emmanuel Macron. La patronne du FN et Jean-Luc Mélenchon se sont livrés bataille par vidéos interposées.



- Emmanuel Macron a été accueilli dans la Vienne par Jean-Pierre Raffarin avant un meeting en soirée à Châtellerault en présence de l'ancienne Première ministre PS Édith Cresson. Le candidat d'"En Marche !" a réagi aux prises de position de Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon. Visiblement, il en veut beaucoup plus au deuxième. "C'est une faute grave, lourde", estime-t-il.





- Le meurtre d'une joggeuse en 2013 à Nîmes avait créé un vif émoi dans la population. Son assassin a été condamné à 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. La Cour d'assises du Gard a reconnu coupable de meurtre et d'agression sexuelle un Britannique âgé de 36 ans.



- Donald Trump fête aujourd'hui ses 100 jours à la Maison Blanche. Un début de mandat qui a été chaotique avec plusieurs échecs et quelques revirements comme sur le climat. Le Président américain envisagerait maintenant d'appliquer l'accord de Paris. Un choix judicieux selon Arnold Schwarzenegger en visite hier dans la capitale : "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à lutter contre la pollution. Peu importe qui dirige, nous continuerons jusqu'au succès".



- En ouverture de la 35ème journée, Lyon a repris la quatrième place de la Ligue 1. L'OL s'est imposé 2-1 à Angers grâce à des buts de Valbuena et Fékir. Le meilleur moyen de bien préparer la demi-finale de Ligue Europe mercredi face à l'Ajax Amsterdam.