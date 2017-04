publié le 29/04/2017 à 06:00

En pleine incertitude de l’entre deux tours, les deux candidats encore en lice pour cette élection présidentielle de 2017 ont tous deux les législatives dans un coin de la tête. Alors Nicolas Dupont-Aignan vient d’annoncer son soutien à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a donné quelques indices sur la feuille de route qu’il comptait suivre en cas de victoire le 7 mai prochain, à l’occasion d’un entretien accordé au Figaro.



"Il n'y aura pas de coalition avec les deux grands partis existants, ni avec LR ni avec le PS", prévient le candidat de " "En Marche !", alors que le maire LR de Troyes, François Baroin, avait fait acte de candidature à Matignon dans les colonnes du Figaro quelques jours auparavant. "Mais, dans les temps qui arrivent, il y aura une refondation de la vie politique qui verra des socialistes et des Républicains me rejoindre individuellement", nuance cependant l’ancien ministre de l’Économie dans cette interview.

Arrivé en tête au premier tour avec 24,1% des voix, Emmanuel Macron affiche un visage confiant dans la perspective des législatives. "Il y a quand même des constances bien établies dans la Ve République, notamment celle qui veut qu'à six semaines d'intervalle, il n'est jamais arrivé que les électeurs se déjugent", assure-t-il, "l'objectif que je fixe est donc clair : obtenir aux législatives une majorité absolue qui soit une majorité présidentielle."

Le leader de "En Marche !" affiche donc sa détermination à composer une majorité claire à l’Assemblée, et non pas à composer des alliances au gré des projets de loi : "C'est la clé pour ne pas avoir de majorité coulissante. On ne peut pas se le permettre dans les temps d'incertitude que nous traversons." Alors que la future composition de l’hémicycle constitue un véritable casse-tête pour tous les observateurs de la politique française, Emmanuel Macron garantit qu’il saura faire preuve de pragmatisme après le 18 juin : "Je ferai avec la majorité que les Français me donneront."