publié le 31/03/2019 à 14:08

"Il faut que ça cesse", a lancé Bruno Retailleau dimanche 31 mars dans le Grand Jury RTL. Le président du groupe Les Républicains au Sénat a dénoncé les violences qui ont émaillé les manifestations des "gilets jaunes" ces derniers mois. Il souhaite notamment que le fait de venir cagoulé à une manifestation soit considéré comme un "délit" par la loi.



"L'idée est que lorsque vous venez cagoulé, c'est parce que vous voulez commettre des méfaits. Donc j'ai proposé de transformer en délit, et non pas de façon contraventionnelle, le fait de venir cagoulé aux manifestations", a déclaré Bruno Retailleau, qui regrette qu'il y ait assez peu de manifestants condamnés après avoir été interpellés.

"Ce qui explique qu'il y ait autant d'interpellés, de gardés à vue et aussi peu d'écroués, c'est tout simplement parce qu'il y a un angle mort de notre droit pénal qui exige que pour condamner une personne, il faut prouver son identité et la relier à la commission du délit", a ajouté le sénateur LR. "Ces nouvelles formes d'ultraviolence, on doit avoir des outils pour les condamner", conclut-il.