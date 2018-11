Le "gilet jaune" guidant le peuple

publié le 23/11/2018 à 21:43

Les gilets jaunes guidant le peuple ! C'est la photo qui a été reprise par tous les médias afin d'illustrer la mobilisation protéiforme des "gilets jaunes". Le cliché est construit comme le fameux tableau de Delacroix, "La Liberté Guidant le peuple".



Nous sommes dimanche 18 novembre à Caen, où des dizaines de personnes jouent les prolongations sur un échangeur au sud de la ville. La photo est signée par le photographe de l'AFP, Charly Triballeau : "Elle est simple de lecture, simple de composition et simple de symbole. On a le peuple, on a les gens, on a les gilets jaunes, on a la grogne représentée par cette fumée noire et on a la République représentée par le drapeau français", explique-t-il.

Ce drapeau tricolore est accroché au dos d'un jeune homme, gilet jaune et casquette noire. Sur la barricade, il surplombe la foule et, face à lui se trouve un groupe de manifestants. On ne voit pas leur visage, les rayons du soleil se réfléchissent sur leurs gilets fluo. On distingue aussi les oreilles d'un Pikachu géant et, en arrière-plan, la fumée noire des pneus brûlés.

Charly Triballeau décrit une ambiance plutôt calme malgré quelques tensions avec les journalistes des télévisions puis par la suite avec les forces de l'ordre. "Une demi-heure, trois quarts d'heure après avoir fait cette photo, les CRS sont arrivés. Là, il y a eu échange de gaz lacrymogène et c'était un peu plus tendu"

Les "gilets jaunes" font groupe

Charly Triballeau a passé 3 jours à suivre les gilets jaunes. "Nous, notre boulot c'est de faire rentrer de l'information dans une photo. Et si possible une photo jolie et esthétique. Une fois que tu as passé cette étape de fournir des photos de situation, ensuite tu te laisses un peu porter par le vent. Le but c'est d'essayer de trouver un truc supplémentaire".



Charly Triballeau a été marqué par les témoignages des "gilets jaunes" : "Tu te retrouves face à des gens qui te disent : on arrive au 15 du mois, et il n'y a plus d'argent. On se rend compte qu'on n'est pas seuls, qu'on est ,nombreux à galérer, à essayer de joindre les deux bouts tous les mois. Et là, ils se retrouvent à plusieurs dehors avec les gilets. Ils font groupe."



C'est ce que montre d'ailleurs une carte passionnante du démographe Hervé Le Bras. Il en a conclu que les gilets jaunes se sont plus mobilisés dans les départements ruraux et la diagonale du vide. Ces territoires fragiles où les services publics, les commerces disparaissent. Et où le sentiment d'abandon, lui, ne cesse de progresser.