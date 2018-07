publié le 31/03/2017 à 10:57

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se trouve au cœur d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, après le dépôt d'une plainte d'un élu d'opposition. La raison ? Un voyage en Chine en février dernier, au cours duquel il a participé à une soirée de soutien à François Fillon et à un appel aux dons pour financer la campagne du candidat de la droite à l'élection présidentielle.



Laurent Wauquiez s'était rendu à Shanghai pour un voyage de cinq jours, en tant que président de région, à la tête d'une délégation d'entrepreneurs, explique ainsi Rue89lyon.fr. L'organisation de la soirée de soutien a-t-elle profité de moyens publics ? C'est ce que l'enquête préliminaire cherche à déterminer. "Pas un euro d’argent public n’a été dépensé pour cette rencontre", a fait savoir son cabinet à des élus d'opposition qui lui demandaient des explications. Insuffisant pour Stéphane Gemmani, conseiller régional au sein d'un groupe "socialiste et démocrate", qui a adressé des courriers au procureur de la République de Lyon, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi qu’au trésorier payeur régional.

Ce mélange des genres n’est pas acceptable Stéphane Gemmani, élu d'opposition Partager la citation





"Ce mélange des genres entre l’intérêt général de la région, qu’il est censé représenter, et les intérêts particuliers et partisans de la campagne du candidat Fillon n’est pas acceptable, qui plus est de la part d’un homme qui depuis plus d’un an donne des leçons de morale à tout le monde et prétend incarner l’éthique en politique", a indiqué Stéphane Gemmani. Des enquêteurs de la police judiciaire se sont rendus au siège du conseil régional jeudi 23 mars pour réclamer des documents. D'après Rue89 Lyon, l'affaire pourrait être classée dans les prochaines semaines.

"Nous sommes complètement transparents avec les autorités demandeuses et répondons à tout", a assuré l'entourage de Laurent Wauquiez. "S’il n’y a pas de problème de légalité, alors il y a problème de moralité, a insisté Stéphane Gemmani. Laurent Wauquiez nous a fait signer une charte portant sur la probité des élus, mais il ne semble pas se l’appliquer à lui-même." Même si cette affaire de détournement de fonds publics devait se dégonfler, le président de la région Auvergne-Rhônes-Alpes aurait été particulièrement agacé par la visite de la police la semaine dernière.