Chantre de l'austérité, Wauquiez veut augmenter ses indemnités

L'élu souhaite que la région Auvergne Rhône-Alpes, qu'il préside, lui rembourse ses frais de déplacements sur Lyon.

Crédit : THOMAS SAMSON / AFP Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

par Félix Roudaut publié le 09/02/2017 à 04:30

C'était une promesse de campagne. Depuis son arrivée à la tête de la région Auvergne Rhône-Alpes, en décembre 2015, Laurent Wauquiez a placé ses administrés sous une cure d'austérité drastique. Baisse des indemnités des élus régionaux, plan d'économies de 75 millions d'euros et réduction des subventions sont autant de mesures censées mettre un terme au "gaspillage". C'est pourquoi ses opposants politiques se sont étranglés en apprenant que le député de Haute-Loire comptait faire voter par le conseil régional, jeudi 9 février, le versement d'une indemnité de séjour.



Domicilié dans sa circonscription de Haute-Loire, au Puy-en-Velay, le député doit effectuer de nombreux déplacements à Lyon, où se situe le conseil régional. Des aller-retours fréquents qui conduisent donc l'élu à demander le remboursement des frais de logement dans la capitale des Gaules. Une mesure légale, rappelle StreetPress, mais qui fait jaser dans la région. Ainsi, certains avancent que Laurent Wauquiez dispose d'ores et déjà de 8.231 euros brut d'indemnités. Une somme équivalant au plafond légal, atteint grâce au cumul des mandats. Avec ces nouvelles indemnités, le député pourrait percevoir 15,50 euros par repas et 60 euros par nuit.

Cette indemnité, c’est pour qu’il ne dorme pas dans sa bagnole Proche de Laurent Wauquiez Facebook Twitter Linkedin

"Se faire payer un pied-à-terre lyonnais tout en mettant une pression considérable sur les Auvergnats et les Rhônalpins pour réduire les dépenses de la Région de 75 millions d’euros par an, il y a là, pour le moins, un vrai manque de cohérence et une très légère contradiction", ironisent les détracteurs du 1er Vice-président des Républicains dans les colonnes de BFMTV. D'autres, comme le maire socialiste de Bourg-en-Bresse, font le rapprochement avec le "PenelopeGate". "Est ce vraiment le moment de se faire voter une nouvelle indemnité ? À tout le moins Laurent Wauquiez doit une totale transparence", assène en effet Jean-François Debat sur Twitter.

Est ce vraiment le moment de se faire voter une nouvelle indemnité? A tt le moins @laurentwauquiez doit une totale transparence: mal parti!¿ https://t.co/TekAYjLlqA — Jean-François Debat (@JFDebat) 7 février 2017

"Jeter le doute sur cette rémunération, surtout en ce moment, ce n’est pas vraiment fin", s'indignent les proches de Laurent Wauquiez, qui évoquent les deux heures de route qu'il doit parcourir pour regagner son domicile depuis Lyon. "Cette indemnité, c’est pour qu’il ne dorme pas dans sa bagnole", justifient-ils. Le cabinet d'avocat chargé de la défense du Républicain, cité par StreetPress, abonde : "Ce n’est pas de l’argent de poche. Il ne va pas partir en vacances ou s’acheter des clopes avec". Toujours est-il que la session du conseil régional prévue ce jeudi risque d'être animée.