Les anciens porte-paroles des partis politiques ont la côte chez Cyril Hanouna. Laurence Sailliet a annoncé lundi 15 juillet qu'elle quittait ses fonctions de porte-parole chez Les Républicains pour devenir chroniqueuse dans l'émission hebdomadaire "Balance ton Post" de Cyril Hanouna, sur C8. Elle rejoindra une autre recrue d'un tout autre bord, l'ex-porte-parole de La France Insoumise Raquel Garrido.

Laurence Sailliet occupait, conjointement avec Lydia Guirous et Gilles Platrer, cette fonction depuis l'élection de Laurent Wauquiez, fin 2017. Elle avait échoué aux législatives en 2017 face à une candidate En Marche, et occupait la dixième place de la liste LR aux élections européennes de mai 2019, où elle n'avait pas été élue non plus.

La société de production de Cyril Hanouna, H20, a indiqué qu'elle intégrerait l'équipe "aux côtés d'Eric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Agathe Auproux, Eric Revel et de Raquel Garrido". Elle a également expliqué que c'est Laurence Sailliet qui a "exprimé son intérêt pour rejoindre l'émission" et que Cyril Hanouna, "dans sa démarche d'ouverture et de débat, a dit oui". Selon H20, d'autres personnalités pourraient faire de même...

C est dans @BalanceTonPost que ça se passe!! Ça va être énorme à la rentrée! Très heureux d accueillir @lsailliet et merci à vous d avoir fait de btp un tel succès! Je vous aime ¿¿¿¿ https://t.co/z8wpdg0y8A — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 15 juillet 2019