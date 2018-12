VIDÉO - Cymes, Nagui, Hanouna... Quels sont les animateurs préférés des Français ?

et AFP

publié le 13/12/2018 à 15:28

Pour la seconde année consécutive, Michel Cymes squatte le haut du classement. Dans un sondage OpinionWay, à paraître dans TVMag, le médecin le plus célèbre de France reste l'animateur télé préféré des Français, avec 27.2% des votes. Derrière lui, son meilleur adversaire, Nagui, qui officie sur France 2, récolte 24.7% des suffrages.



Le podium des animateurs préférés des Français est complété par Jean-Luc Reichmann, qui gagne une marche par rapport au dernier sondage, publié en juin dernier. Vient ensuite Jean-Pierre Pernaut, qui bondit lui de trois places. Élise Lucet en perd quant à elle deux et arrive en cinquième position, juste devant Stéphane Plaza, qui lui reste sixième.

À la septième place on retrouve Stéphane Bern, qui chute depuis la cinquième marche du classement. Enfin, deux animateurs font leur entrée dans le top pour la première fois : Alain Chabat, l'ancien Nul qui officiait à la présentation du Burger Quiz, en onzième position, et Cyril Hanouna, l'animateur incontournable de C8 et de Touche pas à mon poste !, referme ce top 50 des personnalités de la télé.