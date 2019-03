publié le 15/03/2019 à 09:59

Nathalie Loiseau a indiqué jeudi 14 mars sur France 2 qu'elle était prête à être candidate tête de liste LaREM aux élections européennes, après avoir dit le contraire pendant près de 40 minute. "Lamentable" selon Alain Duhamel qui juge pourtant la ministre "ultra compétente sur ses dossiers", "très combative", même si elle est "totalement dépourvue de charisme (…) avec une pointe d’arrogance.



"C’est le monde macronien", a rétorqué Éric Zemmour. "C’est le cliché macronien", lui a répondu Alain Duhamel, "c’est pour ça que je pense que ce ne sera pas une candidate idéale si c’est elle qui est désignée". "Je ne sais pas si le sketch était répété ou si c’est elle qui en a eu l’idée toute seule en tout cas le fait est que ça faisait totalement artificiel, fabriqué, grotesque et caricatural", a détaillé Alain Duhamel.

Éric Zemmour est ensuite revenu sur "l’arrogance du monde macronien". "C’est le monde des vainqueurs de la mondialisation et qui se croit oint de Dieu parce qu’ils ont réussi. On le voit les Aurore Bergé, les Aurélien Taché, tous ces gens têtes à claques, ces saints, c’est la nouvelle aristocratie".

"Leurs ancêtres ne sont pas allés aux croisades mais ont été dans des start-ups, c’est ça le monde macronien et en plus ils échouent sur tout, c’est ça qui est fabuleux". "Macron sur l’Europe s’est pris une claque de la présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, comme jamais un dirigeant français n’avait pris une claque par un dirigeant allemand (…) tout ce que proposait Emmanuel Macron dans sa tribune a été rejeté avec pertes et fracas par la dirigeante de la CDU et elle s’est permis cette provocation de dire "on veut bien le siège permanent de la France à l’ONU", a poursuivi Éric Zemmour.