publié le 09/04/2019 à 18:17

Le Fonds monétaire international a publié ce mardi 9 avril son rapport sur les perspectives économiques mondiales. Il table sur une croissance de 1,3% pour la France pour 2019, un chiffre revu à la baisse par rapport aux prévisions de janvier. Mais d'après sa directrice générale, Christine Lagarde, les réformes menées par Emmanuel Macron ont permis d'atténuer cette baisse.



"J'observe qu'on a beaucoup moins réduit la perspective de croissance pour la France qu'on ne l'a fait notamment pour l'Allemagne", déclare-t-elle dans un entretien à RTL ce mardi 9 avril. "Un certain nombre de réformes mises en oeuvre ont amélioré la compétitivité française. On le voit très clairement quand on regarde le volume des investissements directs étrangers dans les différents pays du monde."



Christine Lagarde encourage le chef de l'État à poursuivre dans cette voie "pour que la France soit plus compétitive, plus productive, plus moderne, pour qu'elle dispose de plus de moyens pour soutenir la croissance et stabiliser voire réduire sa dette. Mais aussi de faire les politiques sociales envisagées pour ramener le maximum de gens vers l'emploi".