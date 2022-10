La cote de popularité de Macron et Borne s'effondre, d'après notre sondage

Augmentation des prix, pénurie de carburants, conflits sociaux... Les Français ont de quoi être mécontents en ce moment. Cette morosité, voire colère, se voit désormais dans les sondages d'opinion. Dans notre sondage BVA pour RTL publié ce 21 octobre 2022, les analystes constatent que le pouvoir exécutif subit de plein fouet cette accumulation de difficultés.

La popularité du couple exécutif s’effondre même de façon assez spectaculaire. 36% seulement des Français ont désormais une bonne opinion d’Emmanuel Macron en tant que président de la République (-7 points en un mois), contre 63 qui en ont une mauvaise (+6). Il s’agit de son niveau de popularité le plus bas depuis février 2020 (où il n'avait que 33% de bonnes opinions, juste avant le début de la crise sanitaire.

La Première ministre, Elisabeth Borne, décroche, elle aussi, dans un mouvement presque parallèle. La locataire de Matignon dégringole : 41% des Français déclarent avoir une bonne opinion d’elle (-10 points de moins qu’en septembre). Son exposition publique pour gérer la situation sociale et les diverses pénuries semble être à la source de cette baisse de popularité.

Comment expliquer cette baisse ?

"Le quinquennat qui s’ouvre s’annonce long, analyse Adélaïde Zulfikarpasic, directrice générale de BVA France. Alors qu’il avait indiqué, au soir du 24 avril 2022 que 'le vote des Français l’engageait' et vouloir changer radicalement de méthode, les Français n’ont clairement pas le sentiment qu’il est dans une pratique plus 'horizontale' du pouvoir. Au contraire, seuls 14 d’entre eux estiment que, depuis sa réélection il y a six mois, Emmanuel Macron est plus à l’écoute des Français contre plus d’un tiers (34%) qui estiment à l’inverse qu’il est même encore moins à l’écoute qu’avant".

Et la spécialiste de poursuivre : "L'image détaillée d’Emmanuel Macron, en baisse quasiment continue depuis sa première élection, s’érode à nouveau sur l’ensemble des indicateurs testés depuis notre précédente mesure au printemps dernier. (...) 41% des sondés estiment encore qu'Emmanuel Macron "sait où il va", soit une baisse de 7 points en quelques mois (et de près de 20 points par rapport à 2018). Ce sentiment d’absence de vision et de cap en ce début de second quinquennat est problématique cela n’était pas le cas après sa première élection. Hormis les retraites dont les Français ont le sentiment qu’il se préoccupe (pour 39 d’entre eux, en 2e position derrière l’inflation) alors qu’elles ne sont pas vraiment prioritaires à leurs yeux (pour 23 en 8ᵉ position seulement), les Français identifient mal son projet".

"Autre évolution notable et préjudiciable, car c’était jusqu’à présent une force reconnue du Président, 41% des Français seulement estiment qu’il est "capable de prendre les décisions qui s’imposent", soit une baisse de 12 points depuis mars juste après le début de la guerre

en Ukraine et après deux ans de crise sanitaire."

