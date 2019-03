publié le 26/03/2019 à 19:25

Une rencontre au sommet. Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée son homologue chinois Xi Jinping ainsi que la chancelière Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Un véritable signal. Quand le chef de l'État explique que les relations bilatérales entre États restent indispensables mais qu’il faut placer au centre des discussions le partenariat entre l'Europe et la Chine, le message est clair, ferme, poli mais il est surtout très tardif.





L'Europe a été d’une incroyable naïveté vis-à-vis de la Chine sur le plan économique. Éblouis par la puissance chinoise, on a voulu développer les échanges sur une base foncièrement inégalitaire. La Chine a un large accès au marché public européen, les Européens ont un accès inexistant au marché chinois.

Face à une Chine extraordinairement puissante, méthodique et habile, l'Europe se retrouve dans une situation particulière. C'est un peu la situation d'une personne qui dort d'un mauvais sommeil, qui commence à cligner des yeux, qui regarde d'où vient la lumière mais qui n'est pas tout à fait réveillée.