Julien Bayou est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 16/04/2021 à 17:05

Secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV), Julien Bayou avait annoncé en août dernier sa candidature aux élections régionales en Île-de-France. "Je suis candidat pour faire gagner l'écologie en Île-de-France ! Depuis six ans, Valérie Pécresse a considérablement abîmé l’Île-de-France", avait-il déclaré au Parisien.

Le chef de file des Verts a d'ailleurs reçu un soutien de poids : Benoît Hamon. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle de 2017 a annoncé qu'il figurerait sur la liste de Julien Bayou, en deuxième position dans les Yvelines. "C'est Julien Bayou qui (...) incarne le mieux le niveau d'exigence et d'urgence écologique et sociale auquel j'aspire pour notre région", avait dit l'ancien ministre et frondeur du PS.

Pour Julien Bayou, la région Île-de-France "est l'une des plus riches d'Europe mais aussi l'une des plus inégalitaires. En six ans, on a dégringolé dans les indicateurs de bien-être. Or, j'accorde beaucoup d'importance à la recherche du bonheur comme indicateur".

>> Julien Bayou est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 18 avril. Posez vos questions au secrétaire national du parti écologiste dans les commentaires de cet article, elles lui seront posées en direct pendant l'émission.