Comment s'organisent les vacances des membres du gouvernement ?

publié le 25/12/2017 à 09:00

Le chef de l'État et les membres du gouvernement profitent également des fêtes de fin d'année. Emmanuel et Brigitte Macron, sur Twitter, ont adressé un court message aux Français en leur souhaitant un joyeux Noël et de belles fêtes. Le couple présidentiel, actuellement en vacances, demeure particulièrement secret sur leur emploi du temps alors que l'agenda de cette semaine est resté totalement privé.



Et les deux pensionnaires de l'Élysée ne sont pas les seuls à pouvoir souffler quelques jours. Les membres du gouvernement bénéficient eux aussi de vacances, même s'ils sont susceptibles de reprendre leurs activités en cas d'urgence.

Nous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année à tous nos concitoyens. Brigitte et Emmanuel Macron pic.twitter.com/2Bs8v2VdK6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 décembre 2017

C'est d'ailleurs l'une des seules consignes reçues avant de partir. Si Emmanuel Macron ne leur a pas donné d'indications particulières quant à leur destination, ils savent qu'ils doivent être joignables à tout moment. Et cela est bien précisé dans une circulaire datée du 30 novembre, révélée par Le Parisien. "Les membres du gouvernement doivent donner leurs dates et leurs lieux de congés, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et électroniques pour qu'ils soient joignables", précise le texte. Les ministres doivent aussi "choisir une destination compatible avec leurs responsabilités ministérielles".

Selon les informations de Franceinfo, Bruno Le Maire passe ainsi les fêtes de fin d'année au Pays basque, le secrétaire d'État au logement Julien Denormandie s'est rendu sur l'île de Ré, alors que Marlène Schiappa termine un livre sur la laïcité dans la Sarthe. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a décidé de passer les vacances, en famille, à Paris.

Une rentrée chargée pour le gouvernement

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a cité le général de Gaulle pour illustrer cela : "Le pouvoir en vacances, ce n'est pas la vacance du pouvoir". "Emmanuel Macron nous a appelés à un peu de repos et à une extrême vigilance de tous les instants. Ce sera pour l'immense majorité des membres du gouvernement, un repos en famille", a-t-il précisé après l'ultime conseil des ministres de cette année 2017.



Les activités reprendront dès le mercredi 3 janvier avec un premier conseil des ministres, suivi d'un séminaire gouvernemental pour établir le programme du trimestre. Apprentissage, formation professionnelle, réforme de l'assurance-chômage, immigration, logement, transport sans oublier la décision sur Notre Dame des Landes... L'agenda du début d'année promet déjà d'être chargé.