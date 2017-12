publié le 24/12/2017 à 19:34

Le réveillon de Noël rime souvent avec excès alimentaires. Le repas de fête, souvent riche, peut tourner à la crise de foie si l'on n'y prend pas garde. Invité de RTL dimanche 24 décembre, le médecin nutritionniste Patrick Serog livre ses conseils pour éviter que le repas n'ait des conséquences néfastes.



Autant que possible, le docteur recommande de boire de l'alcool avec modération. Idéalement, il faudrait boire un ou deux verres d'eau pour chaque verre d'alcool ingéré. "En buvant et en mangeant, on va transpirer et donc se déshydrater", rappelle le médecin. Au cours du repas, l'apéritif, le fois gras, la viande, le poisson, le fromage et le dessert peuvent déstabiliser le corps, qui n'est pas habitué à consommer tant de graisses. "Cela peut provoquer une crise de foie", met en garde Patrick Serog.

Pour les fruits de mer, grand classique du réveillon de Noël, attention à la mayonnaise. Si les fruits de mer sont maigres en règle général, c'est la sauce qui fait augmenter la quantité de calories. L'idéal, au cours du repas, est de faire des choix. Si l'on est un grand amateur de fromages, il faudrait essayer de ne pas se resservir avant, voire de sauter une étape du dîner. Et si l'on n'a déjà plus faim au moment du fromage, il ne faut pas se forcer à consommer du fromage et du dessert. Toutes les bonnes choses ont une fin !