Les réveillons solidaires, "ouvrir une nouvelle page" pour les personnes isolées

publié le 23/12/2017 à 09:42

Tout le monde n'a pas la chance d'être entouré pour les fêtes de fin d'année. En France, 5 millions de personnes, 13% de la population, vivent toutes seuls en France. "Ces moments sont particulièrement douloureux pour les personnes isolées", confirme Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, invitée de RTL ce samedi 23 décembre. Comme tous les membres de la Fondation de France, Axelle Davezac prépare avec force énergie un Noël qui permettra aux personnes isolées de passer, malgré tout, de belles fêtes.



"L'idée qu'on a eue, c'est de rassembler tous ces gens et de faire un réveillon ensemble, explique la directrice de Fondation de France. Mais on ne les invite pas : toutes les associations sur le terrain les sollicitent un mois et demi avant, pour penser ensemble, construire ensemble ce joli moment à partager. On fait les courses, on fait la cuisine, on fait la décoration ensemble. On crée du lien social dans un moment qui est particulièrement douloureux pour ceux qui voient tous les gens autour d'eux faire la fête en famille ou entre amis et se disent 'moi je n'ai personne'. Cette société doit permettre cela", poursuit Axelle Davezac.

La Fondation de France participe à 200 réveillons solidaires en France du 22 décembre au 7 janvier. "Le principe est de ne pas faire une chose juste un soir et que les gens retournent le lendemain dans leur isolement, dans leur solitude, dans leurs difficultés (...). Cela vient compléter et ouvrir une nouvelle page. C'est une occasion pour les associations de lever un premier verrou."