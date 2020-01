Jean-Yves Le Drian est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 30/01/2020 à 12:47

L'angoisse mondiale monte autour de l'épidémie de coronavirus. Le nombre de victimes a bondi à 81 morts, soit 25 de plus en l'espace de 24 heures, tandis que 2.744 cas ont été confirmés officiellement en Chine, dont celui d'un bébé de neuf mois, contre près de 2.000 la veille.

La France prépare une évacuation aérienne de ses ressortissants ainsi que d'autres Européens de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus en Chine, comme l'a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. "Nos équipes à Wuhan sont en train d'identifier nos compatriotes qui souhaitent revenir, sachant qu'il y aura une période de quarantaine de quatorze jours à l'arrivée ici à Paris", a expliqué le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec son homologue chinois Wang Yi des conditions de ce rapatriement, la ville de Wuhan étant soumise à une interdiction de circuler. "Les Européens aussi se tournent vers la France (...) Nous œuvrons aussi pour faciliter le retour d'un certain nombre de ressortissants européens avec ces avions", a relevé le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, sans plus de précisions.



