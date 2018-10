publié le 06/10/2018 à 13:18

Il ne s'attendait peut-être pas à de telles réactions. Un tweet de Jean-Vincent Placé, posté le jeudi 4 octobre, est largement commenté. "Je fais 5 à 6 courses par jour avec Taxify ou Taxis G7 dans Paris. Le trafic est juste délirant", écrit-il sur le célèbre réseau social.



Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir alors que l'ex-secrétaire d'État à la Réforme de l'État est président de l'Union des démocrates et des écologistes. "Quand on est écolo, on peut aussi défendre la réduction de la voiture et le fait de prendre plus les transports en commun", écrit un internaute.

Un avis qui est partagé par plusieurs utilisateurs de Twitter. Certains dénonçant même une "énormité" de la part d'un ancien sénateur écologiste. "Le pire n'est peut-être pas cet aveu, mais le faut que vous ne vous rendiez même pas compte de l'énormité de ce que vous dites en tant que 'militant écologiste'", écrit par exemple un second internaute.

sinon quand on est ecolo on peut aussi défendre la réduction de la voiture et le fait de prendre + les transports en commun ¿ — Nicolasbdf (@Nicolasbdf) 4 octobre 2018

Le pire n’est peut être pas cet aveu, mais le fait que vous ne vous rendiez même pas compte de l’énormité de ce que vous dites en tant que « militant écologiste » #fail — Sebetoile (@Sebetoile) 5 octobre 2018

Ainsi, de nombreuses personnes lui ont livré de précieux conseils pour éviter au maximum les bouchons dans les rues de la capitale. Et sans surprise, l'utilisation du métro et du vélo revient avec insistance.



Si Jean-Vincent Placé n'a pas répondu aux nombreuses attaques des utilisateurs de Twitter, l'ancien sénateur a malgré tout réagi à Pierre Serne, président des villes cyclables, appelant alors à la mise en place de péages urbains. "C'est le seul moyen de réduire l'utilisation de la voiture individuelle et de favoriser le covoiturage ou... le taxi", a-t-il écrit. Pas sûr cependant que cette réponse suffise à calmer les internautes...

Mon cher @PierreSerne il y a surtout le péage urbain qui est le seul moyen de réduire l'utilisation de la voiture individuelle et de favoriser le covoiturage ou ... le taxi. Bien à toi. Jvp https://t.co/LqNzpTlnYb — Jean-Vincent Placé (@JVPlace) 5 octobre 2018