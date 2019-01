Jean-Pierre Raffarin est l'invité du "Grand Jury", dimanche

publié le 17/01/2019 à 14:45

Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir adressé une lettre aux Français. Avant lui, Laurent Wauquiez a aussi pris la plume, en diffusant un message dans lequel il partage sa crainte sur le grand débat national. Le président des Républicains craint un "artifice grossier", tout en assurant qu'il allait participer au débat.



Les Républicains doivent aussi désigner d'ici la fin du mois de janvier, celui qui prendra la tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. Éric Ciotti a annoncé qu'il soutiendrait "personnellement" la candidature de François-Xavier Bellamy.

Et Jean-Pierre Raffarin dans tout cela ? Ténor de la droite, l'ancien premier ministre n'hésite pas à distiller ses conseils à l'exécutif, surtout lors du remaniement, mais aussi lors de la crise des "gilets jaunes". Il prône ainsi la recherche "d'un nouveau pacte social" et se dit "inquiet" pour la République. La droite est-elle à la hauteur de la situation ? Jean-Pierre Raffarin doit-il tenir un rôle plus important auprès d'Emmanuel Macron ? Faut-il envisager un gouvernement d'union national ?

