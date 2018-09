publié le 17/09/2018 à 09:49

"Salut les ploucs, ça gaze ?", lance à la cantonade Alain Juppé, imité par Laurent Gerra. "Je me suis fendu la poire ce week-end. J'ai fait toutes les attractions en Seine-et-Marne : la Maison hantée, la Tour de la terreur, le Train de la mine et même le Crush's Coaster. Ca déchire sa race !", raconte-t-il.



"J'ai même sympathisé avec Mickey et Buzz l'Éclair !" À Mademoiselle Jade qui lui demande si ces personnages étaient présents au rendez-vous politique, le maire de Bordeaux répond : "T'as rien pigé, cousine. Tu crois vraiment que j'allais passer mon week-end au complexe sportif de Montvérain avec Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel et Laure de la Raudière, alors qu'à vingt bornes de là il y a Disneyland Paris ?"

"Il y avait tout de même Jean-Pierre Raffarin !", lui fait remarquer son interlocutrice. "Et alors ! Raffarin, je l'ai aussi vu à Disneyland Paris dans l’attraction Le bossu de Notre-Dame. Putain, je l'ai cassé !", raille Alain Juppé, toujours imité par l'humoriste.