publié le 30/09/2016 à 10:48

Jean-Marie Le Pen a bien l'intention de peser sur les élections législatives de 2017. Le fondateur du Front national souhaite ainsi présenter "sous son nom, un maximum de candidats" au scrutin, selon Le Figaro. Mais pas question pour lui de reconnaître une revanche sur Marine Le Pen, qui a contribué à son exclusion du parti. "Pour lui, l'initiative est plutôt un parachute ventral de sécurité accroché au Front national pour l'empêcher de se fracasser", explique son entourage au quotidien.



Le projet semble concret. Des marques ont été déposées à l'Institut national de la propriété industrielle au nom du "Front national libre" et "Front national français". Un collaborateur du fondateur du parti a également déposé la marque "Jean-Marie Le Pen". Pourquoi ? "Pour parer à toutes les éventualités", explique au Figaro son assistant parlementaire. L'ancien président du parti dirigé par Marine Le Pen souhaite ratisser large en proposant le plus de candidats possibles dans un maximum de circonscriptions "déjà couvertes par le Parti de la France de Carl Lang, partenaire de bataille". "Le chiffre de 300 à 400 circonscriptions paraît envisageable. On y arrivera", ajoute l'assistant parlementaire Jean-Marie Le Pen, Lorrain de Saint-Affrique.

Au Front national, l'effet Jean-Marie Le Pen inquiète peu. "Il est totalement paradoxal de demander la réintégration dans un parti, alors qu'on essaye de lui faire un maximum de concurrence", déplore Wallerand de Saint-Just, le trésorier du Front national, dans les colonnes du Figaro. Cependant, il admet que "à quelques voix près, ces candidatures peuvent nous empêcher d'être présents au second tour dans certains secteurs".