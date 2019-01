Jean-Luc Mélenchon dénonce la "supercherie" du grand débat national

publié le 17/01/2019 à 01:25

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé mercredi, au 20h de France 2, que le grand débat, lancé mardi 15 janvier par Emmanuel Macron, était une "supercherie". Interrogé sur la participation des Insoumis à cette concertation nationale, M. Mélenchon a déclaré : "C'est une supercherie et je n'ai pas l'intention de la cautionner".



Il a également critiqué l'attitude du président de la République, qui a adressé une lettre aux Français lundi et débattu durant près de sept heures avec des maires dans l'Eure le lendemain : "Vous écoutez le bonhomme et il vous dit : 'Bon, de toute façon je ne vais pas changer de cap, mais à la fin, je vous dirai les conclusions que je tire de ce que vous m'avez dit'... C'est plus que jamais une attitude monarchique."

"Dans les thèmes, il y a la fiscalité, l'écologie, les institutions, c'est très important. Ce n'est pas un grand bavardage dont on a besoin, d'un grand blabla, c'est de la possibilité de pouvoir décider de tels sujets, d'habitude ça se tranche dans une élection", a ajouté le patron des députés LFI.

La manière d'Emmanuel Macron "de voir le monde, c'est la finance d'abord, pas les salaires d'abord - moi je crois qu'il faut augmenter le Smic et les salaires -, pas l'investissement pour faire la transition écologique", a-t-il regretté. "Je ne rejette pas le débat ! Ma contribution, la voilà", s'est exclamé Jean-Luc Mélenchon en brandissant l'Avenir en commun, le programme qu'il a porté lors de l'élection présidentielle de 2017.



Questionné sur sa réaction si l'exécutif se disait prêt, à l'issue du débat, à revenir par exemple sur la suppression de l'ISF, le chef de file des députés LFI a répondu : "Je dirai 'Chiche !' à tout ce qui va dans mon sens, d'où que ça vienne, qu'on se le dise".