"Au tableau !!!" : l'émission accueille Hulot, Valls et Debbouze

Elle avait insufflé un nouveau souffle à la campagne présidentielle de 2017. L'émission Au tableau !!! revient sur C8 mercredi 7 février pour un épisode inédit. Les invités de ce nouveau numéro sont Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, Manuel Valls et l'humoriste Jamel Debbouze.



La créatrice de l'émission, Caroline de Lage et sa productrice Mélissa Theuriau dévoilent quelques éléments de la prochaine émission au micro de RTL. Elles expliquent que les téléspectateurs pourront retrouver certains des enfants aperçus l'année dernière, mais que "la moitié de la classe" a été renouvelée. Les écoliers, qui ont entre 8 et 12 ans, ne se connaissent pas avant le tournage, contrairement à ce que pensent certains des invités.

Les enfants, sélectionnés pour leur curiosité, sont briefés sur les invités avant de les rencontrer, explique Mélissa Theuriau : "On leur raconte tout ce qu'on sait sur les invités. En fonction de ce qu'on leur délivre, germent leur questions, et il y en a beaucoup". Surtout, les enfants de l'émission ont une liberté d'expression rare, qui déstabilise souvent leurs invités.

C'est le cas pour Jamel Debbouze, qui a dû répondre à des questions sur son accident, sur la vision de son handicap et sur sa carrière. "Il y a des moments qui sont touchants", confie sa femme Mélissa Theuriau. "C'est le pari de cette émission, découvrir d'autres choses et de voir ces personnalités différemment", conclut-elle. Un concept qui marche puisque l'émission a déjà été adaptée en Nouvelle-Zélande et au Liban.

Dans l'actualité des médias :

- Le ton s'est nettement durci ces derniers jours entre les grands acteurs de l'audiovisuel. Alors que SFR et Bouygues Télécom ont trouvé un accord avec le groupe TF1, Orange, Free et maintenant Canal + jugent "extravagants" ou "inadmissibles" les montants réclamés par la Une, pour continuer à distribuer leurs programmes sur leur boxes ou sur le portail My Canal. Pour les téléspectateurs, la conséquence de cette guerre commerciale est visible : TF1 a suspendu la fourniture de son service de replay et demande à Orange de cesser de distribuer ses chaînes.



- Mathieu Gallet s'exprimera lundi 5 février devant le personnel de Radio France. 5 jours après avoir été démis de ses fonctions par le CSA, il en dira peut-être plus sur ses intentions de faire appel ou pas. La ministre de la culture Françoise Nyssen estime que les Sages ont tranché en toute indépendance.



- Takis Candilis est le nouveau numéro 2 de France Télévisions. Il prend la place de Xavier Couture, parti il y a plusieurs semaines. Mais il obtient un gros "plus" en terme de responsabilité, puisqu'il aura autorité sur les directions des chaines.



- Un projet pour le moins surprenant. Selon le Journal du Dimanche, Frédéric Mitterrand s'apprête à réaliser un documentaire sur Donald Trump.