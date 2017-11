publié le 14/11/2017 à 10:00

Cela fait 6 ans que Jamel Debbouze n'était pas remonté sur scène. Il est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Maintenant ou Jamel. "Je suis très heureux de remonter sur scène, 6 ans c'était trop long. J'ai l'impression que le public a changé, que c'est plus éclectique, plus ouvert, qu'il y a des nouvelles générations qui débarquent", confie l'humoriste.



Dans la salle d'Enghien-les-bains, où RTL a assisté au spectacle, l'ambiance était survoltée. Le public était venu prendre des nouvelles de Jamel, découvrir où il en est après 6 ans d'absence sur scène, maintenant qu'on a un nouveau président . "39 ce n'est pas un âge présidentiel, c'est une pointure", s'exclame-t-il pendant son spectacle.

"Emmanuel Macron est charmant, il m'a fait un bel effet, j'ai envie qu'il réussisse", poursuit Jamel Debbouze au micro de RTL. Emmanuel Macron est certes président, mais le Front national a récolté 33 %. "Je sillonne la France depuis 25 ans et je la trouve chaleureuse, ouverte. C'est une vielle dame, faut la rassurer, mais je ne pense pas qu'elle soit raciste, je pense qu'elle a eu peur", poursuit-il.





Un spectacle sur un monde qui change

Nous sommes aujourd'hui au lendemain du 13 novembre. Beaucoup de voix se sont levées pour demander aux artistes "d'origines arabes" de se désolidariser des terroristes. "On ne peut pas se désolidariser d'un truc qui ne nous concerne pas. On ne va pas faire une manifestation d'innocents. J'ai compris la peur et cet état de choc dans lequel on était tous, donc je ne peux pas cataloguer ces réactions (...) Nous demander ça à ce moment-là, je ne le comprend pas, mais je peux l'expliquer", explique Jamel Debbouze.

Le monde change et Jamel Debbouze en fait l’écho dans son spectacle. Non seulement Trump est président des États-Unis et si on croit l'humoriste, sa mauvaise humeur serait dû à sa chevelure, un long cheveu qu'il met du temps à enrouler autour de la tête. Même au Maroc, il parait que ça bouge aussi, les politiques prennent leur courage à demain ou après-demain pour dénoncer des choses qui les énervent, des journalistes posent des questions déstabilisantes...



Mais, le changement le plus important se déroule chez Jamel Debbouze, dans sa famille. Il est fils de pauvre, qui est devenu le père d'un fils et d'une fille de riches. "On n'a pas forcément le temps de s'adapter, mais, on prend cette vie avec légèreté, on se rend compte surtout qu'on a beaucoup de chance".



