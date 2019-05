publié le 11/05/2019 à 18:06

Une victoire et un gadin. Vladimir Poutine était à Sotchi, en Russie, vendredi 10 mai, où il participait au match annuel "des Légendes" du hockey sur glace en compagnie d'anciennes stars du hockey russe comme Viatechslav Fetissov et Pavel Boure.



Le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou a inscrit 3 buts. Mais le meilleur buteur du match, avec 8 buts, n'est autre que Vladimir Poutine. Le président russe, qui pratique le hockey-sur-glace et d'autres activités sportives, a offert la victoire de son équipe par 14 à 7.

À la fin du match, Vladimir Poutine a effectué un tour d'honneur pour célébrer son match réussi. C'est à ce moment-là que le président russes'est pris les patins dans le tapis rouge qui l'a freiné. Il s'est alors brièvement retrouvé à plat ventre avant d'être aidé par un autre joueur pour se relever.