publié le 06/03/2019

Au lendemain de son annonce sur sa participation aux prochaines élections municipales à Paris, Rachida Dati, qui occupe en ce moment le siège de maire du VIIe arrondissement, a conforté, au micro de RTL, son désir de briguer le fauteuil actuellement occupé par Anne Hidalgo.



"Quand Laurent Wauquiez m'a proposé d'être sixième sur la liste, en position éligible, j'ai été confrontée à un choix. Et j'ai choisi Paris et mon mandat de maire", déclare-t-elle. "C'est un beau combat. J'ai envie d'être candidate à la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas satisfaits de leur vie, qu'une alternative est possible, que la droite et le centre peuvent gagner Paris. Il n'y a pas de raison que je ne m'engage pas dans ce combat. J'aime ma mairie du 7e arrondissement et mes administrés".

Rachida Dati, qui exerce déjà le double mandat de maire d'un arrondissement et députée européen, a également précisé que, selon elle, la suppression des mandats n'a été réalisée que "par démagogie : pour les Français, on donnait le sentiment que cumuler des mandats, c'était cumuler des indemnités, des salaires ou des revenus. Ce qui n'est pas le cas". Et pour preuve, elle prend son propre exemple : "J'ai été rémunérée comme députée européen, mais pas comme maire d'arrondissement", indique-t-elle.