INVITÉS RTL - Affaire Bayou : Rousseau a "exécuté" "son rival politique", selon Enthoven

Julien Bayou est mis en cause depuis une semaine par Sandrine Rousseau, contraint de démissionner sous la pression d'accusations. Alors a-t-il cédé trop vite à une forme de tribunal politique ?

Les faits reprochés à Julien Bayou ne sont pas clairement connus. Aucune plainte n'a été déposée et aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Il a demandé à être entendu par la commission au sein du parti. Et malgré cela, il est contraint de se mettre en retrait de la vie politique. La tournure des choses "n'est pas habituelle", a estimé Mathilde Viot, cofondatrice de l’Observatoire des Violences sexistes et sexuelles en politique et autrice de L’homme politique, moi j’en fais du compost.

Sur RTL, elle a indiqué que nous sommes "dans une séquence politique qui voit plusieurs cas de violence qui sont reprochés à des hommes politiques". "Ce sont des cas de violence qui sont vraiment différents. Il est important qu'on ne les mêle pas. Avec l'Observatoire, nous avons demandé la démission d'Adrien Quatennens qui a reconnu avoir frappé sa femme. Sa présence en politique marquerait une sorte de recul pour les droits des femmes", a-t-elle ajouté.

Nous ignorons tout du travail de la cellule et du retrait de Julien Bayou Mathilde Viot, cofondatrice de l’Observatoire des Violences sexistes et sexuelles en politique et autrice de "L’homme politique, moi j’en fais du compost"

Selon Mathilde Viot, la situation de Julien Bayou est différente. "Il n'a pas été entendu par la cellule. Il est hyper important que ces cellules nous donnent de la transparence sur la façon avec laquelle elles fonctionnent, parce que pour l'instant, nous ignorons tout de leur travail et son retrait (...) On ne force pas, on ne le met pas à la sortie", a-t-elle déclaré.

Une "affaire Rousseau" ?

Invité de RTL, Raphaël Enthoven, philosophe et écrivain, trouve que "l'affaire Bayou est d'abord une affaire Rousseau". "Sandrine Rousseau balance, dénonce, exécute son collègue qui par ailleurs est son rival politique. Elle le fait sans vergogne, sans preuves et en énonçant des choses dont elle reconnaît que ce sont des faits qui ne sont pas pénalement répréhensibles". D'après lui, "c'est le tribunal en ligne" : "Vous êtes jugés sans appel, sans avocat, par une foule disparate et indignée".

Il ajoute que ce qui l'"inquiète dans cette histoire", "c'est le comportement de Julien Bayou". "Les faits, je ne les connais pas. Quand on est mis en cause de façon arbitraire par quelqu'un qui balance des faits, qui trahit un secret, qui fait ça à la télé (...) on porte plainte pour diffamation (...) on ne se retire pas immédiatement de toutes ses fonctions en baissant la tête".

