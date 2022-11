Nouveau rebond dans l'affaire McKinsey. Le parquet national financier a lancé une enquête pour savoir ce qu'a pu apporter ce cabinet de conseil dans le cadre des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, en 2017 et en 2022.

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 27 novembre, Clémentine Autain a estimé que "cette affaire McKinsey révèle des choses importantes sur ce qu'est la macronie. On a l'impression qu'entre les macronistes et les milieux d'affaires, c'est une grande histoire d'amour et que les cocus, ce sont les Français".

Selon la députée LFI de Seine-Saint-Denis, "l'État avec sa folie de réduire la dépense publique, a supprimé les corps de la haute fonction publique et donne au privé un certain nombre de missions (...) Emmanuel Macron et ses amis sont les fossoyeurs méthodiques de l'État".

